Ювелиры отмечают профессиональный праздник 31 января

07:01, 31 января 2025, ПАИ

31 января отмечается Международный день ювелира, сообщает calend.ru. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

История ювелирного дела в России уходит корнями в прошлое и начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (IX-XII века). Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.

На Руси широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались символом верховной власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, царский жезл и держава. Царские кладовые постоянно пополнялись самоцветами, которые везли со всех концов мира.

В середине XVII века началась добыча русских самоцветов. На Урале были открыты месторождения малахита, а в Сибири велась добыча агатов, сердоликов и яшмы. При Петре I уральские самоцветы приобрели всемирную известность. На Руси начали строить шлифовальные и гранильные фабрики.

Век Екатерины II стал одной из вершин русского ювелирного искусства. Продукция ювелирных заводов тех времен характеризуется оригинальным сочетанием новых форм и одновременно традиционным русским эстетизмом. Для каждого времени в русском ювелирном искусстве существует излюбленное сочетание гамм самоцветов. Если во второй половине XVII века произведения русских ювелирных заводов отличались сочетанием в одном изделии ярких сапфиров и рубинов, часто в сочетании с эмалями, то в XVIII веке излюбленным камнем аристократии становится бриллиант – ограненный алмаз.

В середине XIX века в России начали добываться драгоценные камни – алмазы, изумруды, топазы, рубины. Искусство обработки камня в это время достигло высокого уровня. Из уральских самоцветов изготавливались не только ювелирные украшения, но и разнообразные предметы искусства: вазы, статуэтки, подсвечники, столешницы, которые пользовались огромным спросом среди состоятельной публики.

Во второй половине XIX века был основан ювелирный дом Карла Фаберже, который быстро завоевал известность и стал выполнять заказы царской семьи. В ювелирных изделиях Фаберже применялись горный хрусталь, яшма, нефрит, лазурит и различные виды кварцев. Ювелирный дом Фаберже поставлял свои изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Дошедшие до наших дней изделия Фаберже очень высоко ценятся коллекционерами и истинными любителями ювелирных шедевров.

В православной традиции покровителями кузнецов и ювелиров считают святых Косьму и Дамиана. Праздник в честь их памяти называется Кузьминками и отмечается дважды в год – 14 июля и 14 ноября по новому стилю.