Ювелиры отмечают профессиональный праздник 31 января
31 января отмечается Международный день ювелира, сообщает calend.ru. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.
История ювелирного дела в России уходит корнями в прошлое и начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (IX-XII века). Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.
На Руси широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались символом верховной власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, царский жезл и держава. Царские кладовые постоянно пополнялись самоцветами, которые везли со всех концов мира.
В середине XVII века началась добыча русских самоцветов. На Урале были открыты месторождения малахита, а в Сибири велась добыча агатов, сердоликов и яшмы. При Петре I уральские самоцветы приобрели всемирную известность. На Руси начали строить шлифовальные и гранильные фабрики.
Век Екатерины II стал одной из вершин русского ювелирного искусства. Продукция ювелирных заводов тех времен характеризуется оригинальным сочетанием новых форм и одновременно традиционным русским эстетизмом. Для каждого времени в русском ювелирном искусстве существует излюбленное сочетание гамм самоцветов. Если во второй половине XVII века произведения русских ювелирных заводов отличались сочетанием в одном изделии ярких сапфиров и рубинов, часто в сочетании с эмалями, то в XVIII веке излюбленным камнем аристократии становится бриллиант – ограненный алмаз.
В середине XIX века в России начали добываться драгоценные камни – алмазы, изумруды, топазы, рубины. Искусство обработки камня в это время достигло высокого уровня. Из уральских самоцветов изготавливались не только ювелирные украшения, но и разнообразные предметы искусства: вазы, статуэтки, подсвечники, столешницы, которые пользовались огромным спросом среди состоятельной публики.
Во второй половине XIX века был основан ювелирный дом Карла Фаберже, который быстро завоевал известность и стал выполнять заказы царской семьи. В ювелирных изделиях Фаберже применялись горный хрусталь, яшма, нефрит, лазурит и различные виды кварцев. Ювелирный дом Фаберже поставлял свои изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Дошедшие до наших дней изделия Фаберже очень высоко ценятся коллекционерами и истинными любителями ювелирных шедевров.
В православной традиции покровителями кузнецов и ювелиров считают святых Косьму и Дамиана. Праздник в честь их памяти называется Кузьминками и отмечается дважды в год – 14 июля и 14 ноября по новому стилю.
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