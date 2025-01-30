Почти 6,5 тысячи человек проголосовало за номинантов «Народного признания»

23:57, 30 января 2025, ПАИ

Почти 6,5 тысячи человек проголосовало за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» на этот момент. Отдать свои голоса можно до 21 февраля.

В номинации «Открытие» на данный момент лидирует «Лавандовая ферма» (3 065 голосов), в номинации «Наша марка» – «Молочные продукты Пушкиногорья» (2 437 голосов), в номинации «Сервис» – детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» (3 136 голосов).

Среди борющихся за звание «Бизнесмен года» пока лидирует семейная династия Мулинских из Себежского района, которая на этот момент набрала 2 820 голосов. В номинации «Рекорд» также определился номинант, вышедший вперёд, – это команда «Спасатель Псков», за которую сейчас отдали голоса 2 942 человека.

В номинации «Поступок» пока лидирует поисковый отряд «След» из Великих Лук (2 987 голосов), а в номинации «Талант» – образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» (2 297 голосов).

В «Призвании» сейчас набирает наибольшее число голосов поисковая общественная организация «След «Пантеры». За неё проголосовали 2 602 человека.

В «Инициативе» пока что лидирует поисковый отряд «След», набравший 2 667 голосов, а в «Событии» – «Курган Дружбы» (2 373 голоса).