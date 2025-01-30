Почти 6,5 тысячи человек проголосовало за номинантов «Народного признания»
Почти 6,5 тысячи человек проголосовало за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» на этот момент. Отдать свои голоса можно до 21 февраля.
В номинации «Открытие» на данный момент лидирует «Лавандовая ферма» (3 065 голосов), в номинации «Наша марка» – «Молочные продукты Пушкиногорья» (2 437 голосов), в номинации «Сервис» – детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» (3 136 голосов).
Среди борющихся за звание «Бизнесмен года» пока лидирует семейная династия Мулинских из Себежского района, которая на этот момент набрала 2 820 голосов. В номинации «Рекорд» также определился номинант, вышедший вперёд, – это команда «Спасатель Псков», за которую сейчас отдали голоса 2 942 человека.
В номинации «Поступок» пока лидирует поисковый отряд «След» из Великих Лук (2 987 голосов), а в номинации «Талант» – образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» (2 297 голосов).
В «Призвании» сейчас набирает наибольшее число голосов поисковая общественная организация «След «Пантеры». За неё проголосовали 2 602 человека.
В «Инициативе» пока что лидирует поисковый отряд «След», набравший 2 667 голосов, а в «Событии» – «Курган Дружбы» (2 373 голоса).
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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