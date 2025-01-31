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Общество

Как избежать наркотической зависимости, расскажут медики на радио «Серебряный дождь» в Пскове

31 января гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станут врач – психиатр-нарколог Дмитрий Индюков и заведующая отделом общественных и коммуникационных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирина Гайдук.

Медики ответят на вопросы, почему люди начинают пробовать наркотики, кто относится к группе риска, можно ли предотвратить подростковую наркоманию и какова роль родителей, почему появляется мода на новые наркотические вещества и опаснее ли они старых, по каким признакам можно понять, что человек употребляет вещества.

Об этом и многом другом расскажут в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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