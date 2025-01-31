Разработка из Великих Лук признана лучшей на выставке в Санкт-Петербурге

10:50, 31 января 2025, ПАИ

Горелочные устройства великолукского завода «Транснефтемаш» признаны лучшей импортозамещающей разработкой по итогам конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» на специализированной выставке «Котлы и горелки» в Санкт-Петербурге. Устройства победили в номинации «За весомый вклад в реализацию программы импортозамещения», сообщили ПАИ в Фонде инвестразвития Псковской области.

В 2024 году завод начал выпуск новых отечественных горелочных устройств ТН-ГКМ мощностью от 1 до 3 МВт для работы в составе котельных, а уже в этом году собран новый опытный образец устройства мощностью 4 МВт. Его начнут выпускать в этом году.

Новая разработка позволила избавиться от аналогичной импортной продукции. Изделия производятся полностью из отечественных материалов, что исключает риски отсутствия запасных деталей, программного обеспечения и гарантирует российским заказчикам надежную работу систем теплоснабжения.