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Итоги конкурса сочинений «Без срока давности» подвели в Пскове

Итоги муниципального этапа международного конкурса сочинений «Без срока давности» среди учащихся образовательных учреждений сообщили ПАИ в городском центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Изображение: организаторы

Конкурс проводился с 20 по 31 января 2025 года. Всего на него поступило 76 работ. Сочинения учащиеся писали на темы преступления против детства, уничтожения голодом и создания заведомо невыносимых условий существования, угона на принудительные работы, нацизма и неонацизма, истории и современности и другие.

Конкурсные работы были представлены в разных жанрах: сочинения, эссе, воспоминания, рассказы, интервью, дневники, очерки.

Наибольшее количество работ посвящено тематическому направлению «Моя семья в годы войны: путь к Победе», что связано с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.

В возрастной категории 5–7-х классов победителем стал учащийся 7 «Б» класса естественно-математического лицея № 20 Святослав Архипов. Второе место заняли учащаяся 7 «Б» класса погранично-таможенно-правового лицея Милана Соколова и учащийся 6 «Б» класса гуманитарного лицея Евгений Бондарь. Третье место заняли учащаяся 5 «А» класса естесвенно-математического лицея № 20 Екатерина Иванова, учащаяся 6 «В» класса школы № 24 Вероника Боброва и учащаяся 7 «Е» класса ПИЛГ Ксения Науменко.

Среди 8–9 классов первое место заняли учащаяся 9 «Б» класса школы № 5 Дарья Климчук и учащаяся 9 «Б» класса Псковского педагогического комплекса Наталья Сейц. Второе место заняли учащаяся 9 «А» класса Псковского технического лицея Варвара Токмакова и учащийся 8 «А» класса школы № 11 Виталий Иванов. Третье место заняли учащаяся 8 «Б» класса гимназии № 29 Юлиана Козловская и учащаяся 8 «Б» класса школы-интерната Анастасия Терешонок.

Среди 10–11 классов победителем стала учащаяся 11 «А» класса школы № 11 Валерия Магагина. Второе место заняла учащаяся 10 «М» класса лицея «Развитие» Полина Полякова. Третье место занял учащийся 10 «А» класса погранично-таможенного-правового лицея Валерия Костина и учащийся 11 «А» класса многопрофильного правового лицея № 8 Александр Миронов.

Победители конкурса, занявшие 1–2 места, получат не только дипломы, но и возможность представить свои работы на региональном этапе конкурса, что станет для них новой ступенью в творческом развитии.

Отметим, конкурс учреждён Министерством просвещения в рамках просветительского проекта «Без срока давности», инициированного президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне.

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