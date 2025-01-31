Памятную доску офицеру-афганцу установят в Пскове

12:09, 31 января 2025, ПАИ

Мемориальную доску лейтенанту технической службы Олегу Ремеру, погибшему в Афганистане в 1981 году при исполнении интернационального воинского долга, установят на здании псковской школы № 17. Решение приняли депутаты Псковской городской Думы на 32-й сессии сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Инициатива установки памятной доски принадлежит региональному отделению Союза краеведов России и педагогическому коллективу школы № 17, где с 1967 по 1975 год учился Олег Ремер.

После окончания средней школы он поступил в Ачинское военное авиационное училище, которое окончил с отличием в 1980 году по специальности «самолёты и двигатели». Как обладатель красного диплома молодой лейтенант имел право выбрать службу в Ленинградском военном округе, но вместе с однокурсниками решил отправиться в Дальневосточный военный округ. Он служил в 331-м авиационном полку бортовым авиационным техником – воздушным стрелком Ми-3. 5 октября 1981 года, возвращаясь с боевого задания в Афганистане, вертолёт потерпел крушение. Олег Ремер погиб. Похоронен офицер на Орлецовском кладбище. Его имя внесено на памятную доску на мемориале воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине XX века.