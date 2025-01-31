85% наркозависимых в Псковской области – мужчины, сообщил врач-нарколог

14:10, 31 января 2025, ПАИ

222 наркозависимых стоят на учёте в Пскове, ещё 519 – в медучреждениях по Псковской области, в 2023 году их было 206 и 513 соответственно. Об этом врач – психиатр-нарколог Дмитрий Индюков рассказал в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Но это официальная статистка, а количество злоупотребляющих людей больше. Есть ведь и платные клиники, есть те, кто на учёте не стоит, – уточнил Дмитрий Индюков, добавив, что по сравнению с прошлым десятилетием ситуация с количеством наркозависимых улучшилась. – Таких пациентов стало меньше».

Медик также добавил, что женщины составляют лишь 15% от стоящих на учёте наркозависимых, основная масса – мужчины.

Заведующая отделом общественных и коммуникационных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирина Гайдук добавила, что наркозависимые не считают себя больными, а на учёт попадают, только оказавшись «на самом краю» или из-за отсутствия денег, или из-за состояния здоровья.