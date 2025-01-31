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Врач из Пскова: Если поведение подростка меняется, родители в последнюю очередь думают о наркотиках

Если поведение подростка меняется, родители в последнюю очередь думают о наркотиках, обратил внимание врач-психиатр - нарколог Дмитрий Индюков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Дмитрий Индюков. Фото: ПАИ

«Они скорее найдут у него биполярное аффективное расстройство и ещё несколько диагнозов. Многие не хотят даже слушать, что это наркотики», — рассказал Дмитрий Индюков.

Он также отметил, что подростками, которые впервые употребляют наркотики, движет любопытство, нежелание выделяться, стресс, влияние гиперопеки или гипоопеки. «Есть и генетическая предрасположенность, если родители злоупотребляют чем-либо, если имеются наследственные заболевания, если мать во время беременности употребляла», — добавил медик.

Родителям зачастую просто не хватает времени и сил, чтобы поговорить с собственным ребёнком, отметила заведующая отделом общественных и коммуникационных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирина Гайдук.

Ирина Гайдук. Фото: ПАИ

«А всё общение сводится к двум вопросам: «Ты поел?», «Ты сделал уроки?» В этом случае в окружении детей появляются другие авторитеты, которые их «понимают и уважают». В конце концов ребёнок будет готов идти за ними, делать, что они скажут, вплоть до раскладывания «закладок». Детей просто надо любить и интересоваться ими, всё начинается с этого, а иначе они будут пытаться обратить на себя внимание любыми способами», — пояснила Ирина Гайдук.

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