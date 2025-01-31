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Общество

«Профилактику надо начинать в детсаду»: маленькие псковичи впервые пробуют «вещества» в 10 лет

Псковские дети впервые пробуют психоактивные вещества в 10 лет, заявила заведующая отделом общественных и коммуникационных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирина Гайдук.

Дмитрий Индюков и Ирина Гайдук. Фото: ПАИ

«Речь пока не о наркотиках, но уже о психоактивных веществах», - уточнила специалист.

По её словам, ребёнок, впервые испытавший удовольствие не в семье, а от веществ, получает смещённый центр удовольствия. «Для таких детей любые «танцы с бубнами» вокруг них, любые предложения будут неинтересны», - пояснила Ирина Гайдук, добавив, что профилактику надо начинать в детском саду.

«С детьми нужно говорить, объяснять, куда можно обратиться в случае сложностей. А все эти массовые показы кино и антинаркотических роликов неэффективны», - констатировала Ирина Гайдук.

Врач - психиатр-нарколог Дмитрий Индюков упомянул, что конкретно токсические и наркотические вещества подростки впервые употребляют в 13-14 лет. «Вероятность возникновения зависимости от наркотиков, конечно, больше в неблагополучных семьях, но и хорошие семьи ни от чего не застрахованы», - предупредил нарколог.

Дмитрий Индюков также добавил, что не существует «лёгких» наркотиков, есть только скорость воздействия на мозг, на организм в целом, которая может быть медленнее или быстрее.

«От чего-то зависимость наступает сразу, от чего-то спустя время», - пояснил нарколог.

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