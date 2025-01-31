«Гибнут в страшных муках»: среднюю продолжительность жизни наркоманов назвал врач из Пскова

16:00, 31 января 2025, ПАИ

Средняя продолжительность жизни наркомана, употребляющего дезоморфин, – 1 год, у употребляющего синтетические опиаты – 5–7 лет. Об этом врач – психиатр-нарколог Дмитрий Индюков сообщил в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Потом они умирают, гибнут в страшных муках», – сказал Дмитрий Индюков.

Он также уточнил, что средний возраст пациентов с наркозависимостью – 18–30 лет. «До 40 лет или не доживают, или им уже неинтересно всё это пробовать», – уточнил медик.

По словам нарколога, о полном излечении от наркомании говорить нельзя. «Это всегда только длительная ремиссия. Ремиссию дольше 5 лет можно назвать и выздоровлением. А если кто-то говорит, что он просто «захотел и бросил», значит болезни не было», – пояснил Дмитрий Индюков.

Специалист также добавил, что главный шаг на пути к избавлению от зависимости – признание человеком наличия зависимости.