Часть Карьерного проезда в Пскове будет закрыта для автомобилей с 3 по 7 февраля

13:18, 31 января 2025, ПАИ

C 3 по 7 февраля с 8:00 до 17:00 из-за дорожных работ в Пскове будет закрыт участок дороги по Карьерному проезду от улицы Фрунзе до дома № 20. В ночное время (с 17:00 до 08:00) движение будет восстановлено.

Кроме того, с 3 по 7 февраля с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Крупской в районе дома № 1.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.