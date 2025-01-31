Часть Карьерного проезда в Пскове будет закрыта для автомобилей с 3 по 7 февраля
C 3 по 7 февраля с 8:00 до 17:00 из-за дорожных работ в Пскове будет закрыт участок дороги по Карьерному проезду от улицы Фрунзе до дома № 20. В ночное время (с 17:00 до 08:00) движение будет восстановлено.
Кроме того, с 3 по 7 февраля с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Крупской в районе дома № 1.
Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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