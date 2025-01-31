15-17 апреля в Пскове пройдёт юбилейный книжный форум «Русский Запад»

15:45, 31 января 2025, ПАИ

С 15 по 17 апреля в Пскове пройдёт XX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад». В этом году он будет посвящён 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

На форуме будет работать книжная выставка-ярмарка издательств России, пройдут презентации издательских проектов, награждение победителей конкурса «Псковская книга – 2024» и премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А.Цвылёва, творческие встречи с писателями и поэтами.

Для специалистов библиотечного дела пройдет «День комплектатора», а для детей будет работать детская площадка.

В прошлом году участниками форума стали почти 600 человек.

Регистрация на форум уже открыта на сайте Псковской областной библиотеки.