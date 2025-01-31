Жительнице Пыталовского округа грозит до 10 лет лишения свободы за удар кухонным ножом в спину знакомого

18:20, 31 января 2025, ПАИ

Прокуратура Пыталовского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местной жительницы 1979 года рождения, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 15 января женщина, находясь по месту своего жительства, распивала со своими знакомыми алкоголь. Произошёл конфликт, в ходе которого женщина кухонным ножом нанесла мужчине один удар ножом в спину с левой стороны, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя решением Пыталовского районного суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры района.