Взаимодействие с организациями обсудили на пленарном заседании Общественной палаты в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

18:59, 31 января 2025, ПАИ

В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области состоялось пленарное заседание Общественной палаты Псковской области на тему «Роль общественных организаций в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне: к 80-летию Победы». Об этом ПАИ сообщили в фонде.

Традиционно заседание началось с экскурсии по филиалу фонда, которую провела для участников – членов Общественной палаты Псковской области и представителей региональных общественных организаций – руководитель филиала Надежда Васильева. Позднее вниманию участников был представлен гимн фонда «Защитники Отечества».

Открыл заседание председатель Общественной палаты Псковской области шестого созыва, член совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов словами благодарности в адрес Надежды Васильевой за предоставленную возможность провести совещание в филиале фонда. «Наше пленарное заседание посвящено не только 80-летию Победы в этот юбилейный год. Оно посвящено и Году защитника Отечества. 2025 год по указу нашего президента был объявлен Годом защитника Отечества. Конечно, большое количество самых разнообразных общественных организаций, общественных движений, которые действуют на территории Псковской области, вовлечено в самые разные проекты, которые либо были реализованы, либо реализуются, либо будут реализованы в этот юбилейный год. Сегодня члены Общественной палаты хотят обсудить, каким образом различные общественные организации вовлечены в этот процесс, какие проекты будут организованы, в каких направлениях Общественной палате могли бы быть полезны те проекты, о которых мы сегодня будем говорить», – пояснил Александр Седунов и передал слово Надежде Васильевой, которая рассказала о наиболее важных вехах становления и организации работы филиала фонда, о направлениях деятельности и помощи, которую фонд оказывает уволенным ветеранам – участникам спецоперации и членам семей погибших бойцов, о достигнутых к сегодняшнему дню результатах.

В фонде подчеркнули, что в Год защитника Отечества в зоне внимания будут ветераны различных военных событий: воины-афганцы, участники чеченской кампании, сирийской, спецоперации. "Сделаем всё, что в наших силах, чтобы ни один ветеран не остался без внимания», – завершила своё выступление Надежда Васильева.

Руководитель филиала фонда вручила Александру Седунову третье издание историй участников СВО «Честь наивысшая – носить русский мундир!», изданное фондом «Защитники Отечества» под редакцией Захара Прилепина, в котором опубликовано стихотворение участника СВО из Псковской области Михаила Баева.

Также в ходе заседания Общественной палаты была достигнута договорённость о подписании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве филиала фонда с Псковским региональным отделением Российских студотрядов.