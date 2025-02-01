Набор добровольцев для ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря объявлен в Псковской области

10:29, 01 февраля 2025, ПАИ

Объявлен набор добровольцев, готовых работать в зоне ЧС в Краснодарском крае с 24 февраля по 6 марта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Псковской области будет сформирована делегация из десяти волонтёров. Им будет обеспечено питание, место проживания и трансфер. «Прошу всех добровольцев оценить сложность этой работы. Это зона ЧС, поэтому при проблемах со здоровьем лучше воздержаться от поездки», – отметил глава региона.

Предварительную регистрацию для отбора можно пройти здесь: forms.yandex.ru/u/608563e4222550855eccbc7f/.

Михаил Ведерников также отметил, что волонтёры со всей страны приезжают помогать в ликвидации последствий крушения танкеров на Чёрном море. Ежедневно в этой работе принимает участие порядка четырёх тысяч человек, но разлитого мазута очень много.