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Общество

В честь 80-летия Великой Победы Союзное государство проведёт 48 мероприятий

Проведение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, обсудили участники постоянно действующего организационного комитета «Наша победа» партии «Единая Россия». Заседание состоялось 31 января в Москве.

Фото здесь и далее: «Единая Россия» / er.ru

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что оргкомитетом созданы эффективные механизмы широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого, об их значении для отечественной и мировой истории.

«Необходимо, чтобы мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны. С одной стороны, мы говорим спасибо ветеранам, с другой – закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения», – подчеркнул Владимир Якушев.

Партия «Единая Россия» в год 80-летия Великой Победы организует ряд мероприятий: акции поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, героев специальной военной операции, Всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест. Одним из ключевых событий станет уже традиционный «Диктант Победы», который состоится 25 апреля в 80 государствах мира. В 2024 году участие в патриотической акции приняло более двух миллионов человек.

Также в рамках празднования на территориях России и Белоруссии запланировано 48 мероприятий. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в заседании оргкомитета. События охватят сферы культуры, образования, спорта и молодёжной политики. Среди ключевых – «Поезд памяти», международный фестиваль патриотической песни «Добровидение», слёт студенческих отрядов Союзного государства.

Кроме того, в 2025 году будет расширено финансирование программ помощи ветеранам. Ещё 467 миллионов рублей направят на ремонт, реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости.

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