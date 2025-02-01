Более 700 тысяч рублей потеряли жители Псковской области из-за уловок мошенников

17:18, 01 февраля 2025, ПАИ

Более 700 тысяч рублей потеряли жители Псковской области из-за уловок мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Стругокрасненского муниципального округа звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками различных организаций и просили перевести деньги на «безопасные счета». Вместе с этим псковичей удалось обмануть при покупках в интернете и поиске дополнительного заработка в Сети.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведётся расследование.