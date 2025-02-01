Интерактивную программу «Чтобы знали! Чтобы помнили!» провели в Новоржеве

18:06, 01 февраля 2025, ПАИ

Мероприятие «Чтобы знали! Чтобы помнили!» с участием школьников прошло в Новоржевском районном доме культуры. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Для собравшихся были представлены интерактивные площадки, посвящённые событиям Второй мировой войны, а также кинохроника. В фойе всех, кто пришёл в районный Дом культуры, встречала выставка «Ах, война! Что ты сделала, подлая!?», на которой были представлены документы и карта сожжённых деревень Новоржевского округа.

Поисковый отряд Новоржевского муниципального округа «Пламя» организовал интерактивную площадку «Память о той войне», на которой были представлены муляжи оружия времён войны, предметы личного обихода солдат и многое другое.

Активное участие в мероприятии приняли и волонтёры Победы округа. Они оказали помощь в подготовке и проведении интерактивных площадок и театрализованных постановок.