Псковские футболисты встретились с учащимися Псковского педагогического комплекса

18:47, 01 февраля 2025, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» встретились с учащимися Псковского педагогического комплекса (ППК) в рамках участие во Всероссийском фестивале «Футбол в школе». Об этом сообщается пресс-служба псковской команды.

Футболисты встретились с учениками 10 «А» класса. Мероприятие прошло в формате «вопрос-ответ». На вопросы учащихся ответили молодые спортсмены Артём Савельев, Антон Виноградов и Кирилл Алексеев.

«Встреча получилась интересной и познавательной», – отметили в клубе.

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