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Экономика

Почти на 20% вырос объём производства пищевых продуктов в Псковской области

С января по ноябрь 2024 года объём производства пищевых продуктов в Псковской области вырос на 19,8 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Лидером роста стало производство сыра – прирост составил 44,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также на 24,1 % выросло производство переработанной консервированной рыбы, на 16,2 % – колбасных изделий, на 12,9 % – мясных, мясосодержащих, охлаждённых и замороженных полуфабрикатов – на 12,9 % и хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 1,8 %.

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