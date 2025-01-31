Почти на 20% вырос объём производства пищевых продуктов в Псковской области

20:30, 01 февраля 2025, ПАИ

С января по ноябрь 2024 года объём производства пищевых продуктов в Псковской области вырос на 19,8 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Лидером роста стало производство сыра – прирост составил 44,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также на 24,1 % выросло производство переработанной консервированной рыбы, на 16,2 % – колбасных изделий, на 12,9 % – мясных, мясосодержащих, охлаждённых и замороженных полуфабрикатов – на 12,9 % и хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 1,8 %.