Делегаты из Псковской области участвуют в пятом Всероссийском боксёрском форуме

20:41, 01 февраля 2025, ПАИ

Делегаты из Псковской области участвуют в пятом Всероссийском боксёрском форуме, который проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

В мероприятии принимают участие более 500 делегатов от 85 региональных федераций, титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры.

От Северо-Западного федерального округа помимо делегатов из Псковской области, есть участники из Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Вологодской областей, а также Карелии, Коми и Ненецкого автономного округа.

В рамках форума на протяжении нескольких дней проходили пленарные сессии, посвящённые развитию бокса в стране, дискуссионные панели и мастер-классы. В рамках спортивного мероприятия на базе форума было проведено совещание дирекции Северо-Западного федерального округа. В ходе совещания были подведены итоги уходящего года и намечены планы на 2025 год.

Почётным гостем форума стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлёв.

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