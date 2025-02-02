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Врач объяснила, кому не рекомендуется есть мандарины

Кому не рекомендуется есть мандарины, объяснила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова, пишет РИА Новости.

Сабина Дельманова отметила, что важно понимать, что мандарин является цитрусовым фруктом, который может вызывать аллергические реакции при переедании. Она также добавила, что кислые плоды не рекомендуются людям с заболеваниями пищеварительной системы, такими как гастрит, колит и язвенная болезнь, а также тем, кто имеет проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырём.

По её словам, педиатры также не рекомендуют давать мандарины детям младше одного года.

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