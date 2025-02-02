Российская теннисистка Александрова стала победительницей турнира WTA-500 в Линце, обыграв в финале украинку

20:42, 02 февраля 2025, ПАИ

Российская теннисистка, 30-я ракетка мира Екатерина Александрова стала победительницей турнира серии WTA-500 в Линце, передаёт корреспондент ПАИ.

В финале Александрова обыграла украинскую спортсменку Даяну Ястремскую: 6:2, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. За это время российская теннисистка выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. У Ястремской три подачи на вылет, восемь двойных ошибок и четыре брейк-пойнта.

На счету Екатерины Александровой пятый титул в карьере и первый на турнире серии WTA-500. По итогам соревнований она поднимется на 25-ю строчку в мировом рейтинге.

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