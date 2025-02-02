Глава Печорского округа обсудил развитие базы отдыха «Хуторок» с директором комплекса

22:35, 02 февраля 2025, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в ходе рабочей поездки в деревню Крупп посетил базу отдыха «Хуторок» на Тиглицком озере. Об этом Валерий Зайцев написал в своём телеграм-канале.

Во время рабочей поездки Зайцев обсудил развитие инженерной инфраструктуры и осмотрел ход реализации инвестпроекта на территории базы отдыха «Хуторок» с её директором Виктором Почерниным. Проект включает в себя строительство объектов рекреации и вовлечение в оборот земель для развития агротуризма. На площадке возведены гостевые дома, детская и спортивная площадки, беседки и другие объекты.

«Территория всего комплекса благоустроена, строятся ресторан и бассейн, начато освоение земель для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Это особенность базы отдыха. В будущем гости «Хуторка» смогут участвовать в возделывании овощей и ягод. Планируется создание отапливаемого шатра и установка двух теплиц», – отметил глава Печорского округа.

Валерий Зайцев уверен, что после завершения работ в рамках инвестпроекта, который реализуется при поддержке Фонда инвестиционного развития региона, отдых на базе станет ещё более разнообразным, а также будут созданы новые рабочие места.