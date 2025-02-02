Сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу четвёртый раз подряд

23:35, 02 февраля 2025, ПАИ

Сборная Дании стала чемпионом мира по гандболу, обыграв в финале национальную команду Хорватии со счётом 32:26, пишет ТАСС.

В матче за бронзовые медали французская сборная обыграла гандболистов Португалии – 35:34. Датчане стали чемпионами мира четвёртый раз в истории и четвёртый раз подряд. До этого они побеждали на мундиалях в 2019, 2021 и 2023 годах. По показателю побед в рамках мирового чемпионата Дания сравнялась с Румынией и Швецией. Самыми титулованными остаются французы, у которых шесть чемпионств.

Россия за всю историю становилась чемпионом мира дважды – в 1993 и 1997 годах. До этого, в 1982 году, чемпионат выиграла сборная СССР. В 2022 году Международная федерация гандбола отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях.

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