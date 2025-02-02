Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу четвёртый раз подряд

Сборная Дании стала чемпионом мира по гандболу, обыграв в финале национальную команду Хорватии со счётом 32:26, пишет ТАСС.

В матче за бронзовые медали французская сборная обыграла гандболистов Португалии – 35:34. Датчане стали чемпионами мира четвёртый раз в истории и четвёртый раз подряд. До этого они побеждали на мундиалях в 2019, 2021 и 2023 годах. По показателю побед в рамках мирового чемпионата Дания сравнялась с Румынией и Швецией. Самыми титулованными остаются французы, у которых шесть чемпионств.

Россия за всю историю становилась чемпионом мира дважды – в 1993 и 1997 годах. До этого, в 1982 году, чемпионат выиграла сборная СССР. В 2022 году Международная федерация гандбола отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 февраля 2025

Российский дзюдоист выиграл золото на турнире Большого шлема в Париже
02 февраля 2025

«Расстроились, но результат радует»: тренер Натальи Спиридоновой прокомментировала выступление своей подопечной на «Битве полов»
02 февраля 2025

Более 100 спортсменов собрал открытый турнир по карате WKF в Псковской области
02 февраля 2025

Александра Дюкова переизбрали на должность президента РФС
02 февраля 2025

Соревнования по настольному теннису среди полицейских прошли в Пскове
01 февраля 2025

Делегаты из Псковской области участвуют в V Всероссийском боксёрском форуме
01 февраля 2025

Лыжник из Псковской области стал призёром первенства СЗФО
01 февраля 2025

Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место на всероссийских соревнованиях «Битва полов»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...