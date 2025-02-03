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Общество

3 февраля станет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

3 февраля станет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Будут закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; Музей-квартира В. И. Ленина; Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М. П. Мусоргского; Музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова, где открыты тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против Орла»; Покровскую башню.

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