Объём банковских вкладов в Псковской области вырос на 21,7 %

10:24, 03 февраля 2025, ПАИ

Псковская область заняла 55-е место из 85 в рейтинге регионов по объёму вкладов, следует из расчётов РИА Новости.

В пересчёте на одного жителя Псковской области объём вкладов населения в банках по данным на 1 января 2025 года составил 235,9 тысячи рублей. По стране этот показатель составил 434 тысячи рублей.

Соотношение вклад / доход находится на отметке 5,4 месяца, что практически является средним показателем среди регионов. Так, в Псковской области средние сбережения вкладчиков практически равны доходам за полгода.

Прирост вкладов в 2024 году в Псковской области составил 21,7 %. По России вклады людей в отечественных банках показали рост на 25,1 %, что стало рекордом с 2015 года – тогда рост составил 24,5 %. Лидером по приросту вкладов в прошлом году стали Белгородская область и Республика Крым: рост на 37 % и 36 % соответственно.

Первое место по объёму вкладов на душу населения заняла Москва. Средний объём вкладов на одного жителя столицы отличается от регионального уровня в 71 раз. Второе место занял Санкт-Петербург, в котором на человека приходится 821 тысяча рублей банковских вкладов, а третье – Ненецкий автономный округ с показателем в 631,5 тысячи рублей.