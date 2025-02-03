Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

12:44, 03 февраля 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области за выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 1 февраля на дороге Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что иномаркой управлял 25-летний пьяный пскович.

А днём 2 февраля в Порхове по улице Урицкого на автомобиле Hyundai ехал нетрезвый 49-летний местный житель.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.