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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области за выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 1 февраля на дороге Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что иномаркой управлял 25-летний пьяный пскович.

А днём 2 февраля в Порхове по улице Урицкого на автомобиле Hyundai ехал нетрезвый 49-летний местный житель.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.

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