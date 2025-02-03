Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после взрыва в Москве

14:24, 03 февраля 2025, ПАИ

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, пишет ТАСС.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство мощностью до одного килограмма в тротиловом эквиваленте, заложенное в лифтовом холле. Предполагается, что его пронес работник коммунальных служб или курьер.

По данным оперативных служб, взрыв был запланирован в целях покушения на убийство. Оно было заказным и тщательно спланированным, заявили в правоохранительных органах.

Предварительно, также погиб ещё один человек – охранник Армена Саркисяна, еще четыре человека пострадали, они находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.