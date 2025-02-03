Псковичей приглашают к участию в Международной премии «Эксперт года – 2025»

18:56, 03 февраля 2025, ПАИ

Представителей бизнеса и общественных организаций Псковской области приглашают к участию в Международной премии «Эксперт года – 2025», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

По информации организаторов, эта премия уже зарекомендовала себя как традиционная открытая платформа для признания экспертов в наиболее актуальных областях деловой и общественной жизни России. Она акцентирует внимание на значимости работы делового сообщества как на региональном, так и на национальном и международном уровнях. Премия включает 20 номинаций, охватывающих все аспекты жизни каждого региона: от промышленности и медиа до искусственного интеллекта, экономики, туризма и других сфер.

Оргкомитет принимает заявки от участников до 31 марта 2025 года. Номинировать экспертов или экспертные группы могут коллективы компаний, профессиональные объединения в отраслях, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, а также представители государственного сектора и бизнеса.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на сайте.

В сентябре 2025 года будет составлен шорт-лист, который будет представлен членам экспертного совета. Этот совет, состоящий из представителей бизнеса, науки, общественных и культурных организаций, а также государственных структур, выберет победителей в каждой из номинаций.

Церемония награждения лауреатов XIV Международной премии «Эксперт года – 2025» пройдёт 30 октября 2025 года в Москве в «ВЭБ. Центре». Мероприятие будет организовано при поддержке Эрмитажа, Всемирного клуба петербуржцев, а также изданий «Эксперт», «ТВ-Брикс» и других российских и международных деловых медиа.

Более подробная информация доступна на сайте.