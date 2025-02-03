Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают к участию в Международной премии «Эксперт года – 2025»

Представителей бизнеса и общественных организаций Псковской области приглашают к участию в Международной премии «Эксперт года – 2025», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

По информации организаторов, эта премия уже зарекомендовала себя как традиционная открытая платформа для признания экспертов в наиболее актуальных областях деловой и общественной жизни России. Она акцентирует внимание на значимости работы делового сообщества как на региональном, так и на национальном и международном уровнях. Премия включает 20 номинаций, охватывающих все аспекты жизни каждого региона: от промышленности и медиа до искусственного интеллекта, экономики, туризма и других сфер.

Оргкомитет принимает заявки от участников до 31 марта 2025 года. Номинировать экспертов или экспертные группы могут коллективы компаний, профессиональные объединения в отраслях, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, а также представители государственного сектора и бизнеса.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на сайте.

В сентябре 2025 года будет составлен шорт-лист, который будет представлен членам экспертного совета. Этот совет, состоящий из представителей бизнеса, науки, общественных и культурных организаций, а также государственных структур, выберет победителей в каждой из номинаций.

Церемония награждения лауреатов XIV Международной премии «Эксперт года – 2025» пройдёт 30 октября 2025 года в Москве в «ВЭБ. Центре». Мероприятие будет организовано при поддержке Эрмитажа, Всемирного клуба петербуржцев, а также изданий «Эксперт», «ТВ-Брикс» и других российских и международных деловых медиа.

Более подробная информация доступна на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

Марина Гаращенко провела рабочую встречу с коллективом реорганизуемой Стругокрасненской межрайонной больницы
03 февраля 2025

«Кина не будет! Электричество кончилось»: власти Эстонии рекомендовали жителям запастись настольными играми
03 февраля 2025

Псковичей приглашают к участию в Международной премии «Эксперт года – 2025»
03 февраля 2025

Новый судья вступил в должность в Порховском округе
03 февраля 2025

Псковская «Зоозащита» проведёт несколько волонтёрских смен и фестиваль для детей и родителей
03 февраля 2025

Владимир Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных
03 февраля 2025

Первые игры муниципального этапа лиги дебатов «Истина» прошли в Пскове
03 февраля 2025

Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...