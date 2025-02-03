Владимир Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных

17:52, 03 февраля 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных, сообщает ТАСС.

Поручение дано российскому правительству и регионам страны. Они должны выделить социальным некоммерческим организациям земельные участки для строительства приютов к 1 июля.

Вместе с этим кабмину и регионам необходимо разработать меры поддержки для поддержания работы приютов и внести все нужные изменения в законодательство.