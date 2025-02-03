Владимир Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных
Президент РФ Владимир Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных, сообщает ТАСС.
Поручение дано российскому правительству и регионам страны. Они должны выделить социальным некоммерческим организациям земельные участки для строительства приютов к 1 июля.
Вместе с этим кабмину и регионам необходимо разработать меры поддержки для поддержания работы приютов и внести все нужные изменения в законодательство.
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