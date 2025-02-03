Автомобиль вылетел в кювет на трассе Псков – Изборск

21:02, 03 февраля 2025, ПАИ

Женщина за рулём автомобиля Nissan Qashqai не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины в кювет. ДТП произошло на трассе Псков – Изборск у деревни Тешевицы Печорского округа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

41-летней женщине-водителю оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.