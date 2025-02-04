Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках 5 февраля

12:13, 04 февраля 2025, ПАИ

Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках и Великолукском районе в среду, 5 февраля, сообщили ПАИ в городской администрации.

В связи с ремонтными работами электроснабжения не будет с 8:00 до 17:00 на улицах Молодёжной, Новой, Южной, Дальней, Дубовой, Пилотной, Воздухоплавателей, в Молодёжном и Северном переулках в Великих Луках, а также в Вишнёвом переулке, на улицах Евдокимовской и Лесхозной в деревне Шелково Великолукского района.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 света не будет на улице Полиграфистов, 21, 23, 25, в Торопецком и Ямском переулках в Великих Луках.