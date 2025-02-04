В Псковской области уменьшилось количество пациентов с экстренной госпитализацией

14:25, 04 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области вырос показатель выявления у пациентов заболеваний на ранней стадии развития, заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 4 февраля.

За последние три года [2022, 2023, 2024 годы. – Прим. ПАИ] количество пролеченных пациентов в стационаре неуклонно увеличивается – в год прибавляется примерно 10-15% пациентов. Это однозначно хорошо и говорит о том, что мы стали лучше выявлять заболевания и по большей части лечить их на том этапе, когда не возникло никакой катастрофы», – отметил он.

В частности, количество пациентов, экстренно поступающих в областную больницу с инфарктом миокарда, уменьшилось. «Причем уменьшилось не на уровне каких-то погрешностей, а статистически значимых показателей. Сейчас мы видим, что у нас больше плановых пациентов и меньше экстренных. Это тот начальный этап, когда мы переломили ситуацию именно с высокой летальностью от инфаркта», – подчеркнул Евгений Панфёров.

Также он добавил, что увеличилось количество операций, которые проводятся с помощью малоинвазивных методик, и различных вариантов эндоскопических операций.