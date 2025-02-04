Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 4 февраля, в 14:00.
Сколько заработала больница в 2024 году и куда направила эти средства? Удалось ли закрыть накопленные Великолукским филиалом долги? Почему объединяются отделения областной больницы и её Псковского филиала и будет ли это удобно пациентам? Сколько шагов осталось до введения электронной регистратуры? Какие и где ремонты идут в больнице? Благоустроят ли парк городской больницы?
Об этом с Евгением Панфёровым поговорят ведущие программы Александр Машкарин и София Гречиха. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
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