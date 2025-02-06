Нового замглавы администрации Псковского района представили депутатам
Нового заместителя главы администрации Псковского района Дениса Позднякова представили депутатам районного Собрания во вторник, 4 февраля. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Денис Поздняков будет курировать комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальное хозяйство.
Ранее первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост по собственному желанию.
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