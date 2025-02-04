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Общество

Говорит советский Гдов: опубликован уникальный радиорепортаж из освобождённого от фашистов города

Текстовую версию уникального радиорепортажа из освобождённого Гдова опубликовала газета «Псковская правда». Её подготовил Геннадий Синицкий по материалам Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Официальной датой освобождения города от немецко-фашистских захватчиков является 4 февраля 1944 года. Однако в сводках Совинформбюро за первую декаду февраля 1944 года упоминания об освобождении Гдова нет. Эта информация появилась только 13 февраля.

  • Участники митинга в Гдове
    Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько
  • Участники митинга в Гдове
    Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько
  • Участники митинга в Гдове
    Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько

14 февраля новость была распространена ленинградскими газетами, а 16 февраля в эфире Ленинградского комитета радиовещания прозвучал радиорепортаж из освобожденного Гдова. Подготовили передачу Блюмберг М. И. и Маграчев Л. Х., а редактором выпуска выступил Синцов.

«Говорит советский Гдов! Мы присутствуем на большом торжестве. Жители города вернулись из лесу, где укрывались от угона в Германию, встретились в родном Гдове с гдовскими партизанами», – говорится в эфире.

Полную версию читайте здесь.

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