Говорит советский Гдов: опубликован уникальный радиорепортаж из освобождённого от фашистов города
Текстовую версию уникального радиорепортажа из освобождённого Гдова опубликовала газета «Псковская правда». Её подготовил Геннадий Синицкий по материалам Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.
Официальной датой освобождения города от немецко-фашистских захватчиков является 4 февраля 1944 года. Однако в сводках Совинформбюро за первую декаду февраля 1944 года упоминания об освобождении Гдова нет. Эта информация появилась только 13 февраля.
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Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько
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Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько
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Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько
14 февраля новость была распространена ленинградскими газетами, а 16 февраля в эфире Ленинградского комитета радиовещания прозвучал радиорепортаж из освобожденного Гдова. Подготовили передачу Блюмберг М. И. и Маграчев Л. Х., а редактором выпуска выступил Синцов.
«Говорит советский Гдов! Мы присутствуем на большом торжестве. Жители города вернулись из лесу, где укрывались от угона в Германию, встретились в родном Гдове с гдовскими партизанами», – говорится в эфире.
Полную версию читайте здесь.
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