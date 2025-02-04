Говорит советский Гдов: опубликован уникальный радиорепортаж из освобождённого от фашистов города

15:38, 04 февраля 2025, ПАИ

Текстовую версию уникального радиорепортажа из освобождённого Гдова опубликовала газета «Псковская правда». Её подготовил Геннадий Синицкий по материалам Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Официальной датой освобождения города от немецко-фашистских захватчиков является 4 февраля 1944 года. Однако в сводках Совинформбюро за первую декаду февраля 1944 года упоминания об освобождении Гдова нет. Эта информация появилась только 13 февраля.



Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько



Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько



Фото: Фото Гдовского музея истории края. Сделаны военным фотокорреспондентом Галиной Санько





14 февраля новость была распространена ленинградскими газетами, а 16 февраля в эфире Ленинградского комитета радиовещания прозвучал радиорепортаж из освобожденного Гдова. Подготовили передачу Блюмберг М. И. и Маграчев Л. Х., а редактором выпуска выступил Синцов.

«Говорит советский Гдов! Мы присутствуем на большом торжестве. Жители города вернулись из лесу, где укрывались от угона в Германию, встретились в родном Гдове с гдовскими партизанами», – говорится в эфире.

Полную версию читайте здесь.