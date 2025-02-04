Евгений Панферов: Работаем над открытием операционной для хирургического лечения аритмии

16:02, 04 февраля 2025, ПАИ

Псковская областная клиническая больница ведет работу по открытию операционной для хирургического лечения сердечной аритмии, рассказал главврач медучреждения Евгений Панферов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы стараемся создавать условия, интересные для работы медиков. Мы все-таки стараемся работать и с открытием новых направлений в лечении. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы открыть новую операционную для хирургического лечения аритмии. Сейчас это направление в регионе вообще не представлено. И пациенты отправляются на лечение в Санкт-Петербург», – рассказал Евгений Панферов.

Медики областной клинической больницы проводят высокотехнологичные операции по установке кардиостимуляторов, «но хирургическое лечение аритмии в виде радиочастотной абляции, магнитопроводящих пучков в сердце» – это для больницы перспективное направление, отметил он.

«У нас есть силы и средства, желание и компетенции у наших рентген-хирургов заниматься этим. Для этого нужна определенная материально-техническая база, новое оборудование мы заказываем», – подчеркнул главврач.

Планируется, что новая операционная начнет работу весной 2025 года.