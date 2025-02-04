Евгений Панферов: Работаем над открытием операционной для хирургического лечения аритмии
Псковская областная клиническая больница ведет работу по открытию операционной для хирургического лечения сердечной аритмии, рассказал главврач медучреждения Евгений Панферов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы стараемся создавать условия, интересные для работы медиков. Мы все-таки стараемся работать и с открытием новых направлений в лечении. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы открыть новую операционную для хирургического лечения аритмии. Сейчас это направление в регионе вообще не представлено. И пациенты отправляются на лечение в Санкт-Петербург», – рассказал Евгений Панферов.
Медики областной клинической больницы проводят высокотехнологичные операции по установке кардиостимуляторов, «но хирургическое лечение аритмии в виде радиочастотной абляции, магнитопроводящих пучков в сердце» – это для больницы перспективное направление, отметил он.
«У нас есть силы и средства, желание и компетенции у наших рентген-хирургов заниматься этим. Для этого нужна определенная материально-техническая база, новое оборудование мы заказываем», – подчеркнул главврач.
Планируется, что новая операционная начнет работу весной 2025 года.
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