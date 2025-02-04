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Общество

Евгений Панфёров высказал свою позицию о совместительстве работы медперсонала в госмедучреждении и частных клиниках

Свою позицию по отношению к совместительству работы медработников в государственной больнице и частной клинике высказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Как руководитель государственного медицинского учреждения я, безусловно, поддерживаю именно ревнивую позицию – либо тут, либо там. Безусловно, мы не можем запретить человеку заниматься в свободное от основной работы время тем, чем ему нравится заниматься. С другой стороны, раз ряд медицинских работников в свободное от основной работы время ищет какую-то дополнительную подработку, значит мы ещё не довели наш уровень оплаты труда до такого, чтобы работник хотел работать только здесь и получать свою зарплату здесь. Значит мы ещё её не довели до какого-то совершенства», – объяснил он.

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