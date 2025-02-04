В Псков переезжают работать высококлассные специалисты – Евгений Панферов
Какие новые специалисты переходят работать в Псковскую областную больницу, рассказал главврач медучреждения Евгений Панферов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Ожидаем приезд врача-офтальмолога, оперирующий врач с большим объемом выполненых операций, с очень хорошим послужным списком. А также троих врачей - рентгенэндоваскулярных хирургов», – сообщил он.
«По ряду профилей у нас конкурентная заработная плата именно для переезда из других субъектов России», – подчеркнул Евгений Панферов.
Напомним, в Псковской области ежегодно в медучреждения принимают на работу порядка двухсот медиков.
В Псков переезжают работать высококлассные специалисты – Евгений Панферов
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