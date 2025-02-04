В Псков переезжают работать высококлассные специалисты – Евгений Панферов

15:17, 04 февраля 2025, ПАИ

Какие новые специалисты переходят работать в Псковскую областную больницу, рассказал главврач медучреждения Евгений Панферов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ожидаем приезд врача-офтальмолога, оперирующий врач с большим объемом выполненых операций, с очень хорошим послужным списком. А также троих врачей - рентгенэндоваскулярных хирургов», – сообщил он.

«По ряду профилей у нас конкурентная заработная плата именно для переезда из других субъектов России», – подчеркнул Евгений Панферов.

Напомним, в Псковской области ежегодно в медучреждения принимают на работу порядка двухсот медиков.