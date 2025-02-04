Появление нового оборудования позволило начать оперировать пациентов с ретинопатией – Евгений Панферов

16:48, 04 февраля 2025, ПАИ

Появление в Псковской областной больнице нового дорогостоящего оборудования позволило начать оперировать пациентов с ретинопатией, рассказал главврач медучреждения Евгений Панферов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ранее такого оборудования в области не было. Пациенты большей частью направлялись в федеральные клиники. Теперь мы делаем операции самостоятельно. Это большой поток пациентов, который заметно прирос. Это востребованный вид медпомощи в рамках борьбы с сахарным диабетом», – рассказал главный врач.

Отметим, это оборудование Псковская областная клиническая больница получила благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ретинопатия – это патологические изменения сосудов сетчатки глаза невоспалительного характера, приводящие к нарушению кровоснабжения и возникновению дистрофических процессов, что влечет за собой атрофию зрительного нерва и необратимую слепоту.