Мужчина из Великих Лук задолжал более 160 тысяч рублей по алиментам
Житель Великих Лук задолжал 166 тысяч рублей по алиментам, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В отношении мужчины также составили рапорт об обнаружении признаков состава преступления по статье 157 УК РФ и передали его сотрудникам органа дознания для принятия процессуального решения.
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