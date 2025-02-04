Мужчина из Великих Лук задолжал более 160 тысяч рублей по алиментам

16:29, 04 февраля 2025, ПАИ

Житель Великих Лук задолжал 166 тысяч рублей по алиментам, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины также составили рапорт об обнаружении признаков состава преступления по статье 157 УК РФ и передали его сотрудникам органа дознания для принятия процессуального решения.