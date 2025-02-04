Парк у Псковской городской больницы обустроят в этом году

17:45, 04 февраля 2025, ПАИ

Благоустройство парка у филиала ПОКБ «Псковский городской» начнётся в этом году, сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Однозначно уже есть план благоустройства. Там большой парк, но часть деревьев однозначно аварийные. Все лавочки, где пациенты могли бы посидеть при встрече с родственниками в летний период и подышать воздухом, в непотребном состоянии. Они будут приводиться в состояние, чтобы на них можно было сесть и ничего не бояться. А дальше – цветники и клумбы, само собой. Объём работы большой, ландшафтный дизайнер уже отрисовывает всё, что необходимо отрисовать», – отметил он.

Кроме того, в сквере Псковской областной клинической больницы в этом году зальют дорожки, установят три беседки. «Работы по парку на улице Малясова будет меньше, там построят систему автоматического полива, которая позволит автоматически ухаживать за растениями. Теперь мы можем двигаться в сторону Коммунальной», – заключил главврач.