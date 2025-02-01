Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

Псковская молодёжь приняла участие во всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 102.0»

Молодёжь Пскова приняла участие во всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 102.0». Игра была посвящена одному из ключевых событий Великой Отечественной войны – Сталинградской битве, которая стала переломным моментом в ходе военных действий. Ребята смогли погрузиться в историю, ещё больше узнать о высоте 102, известной как Мамаев курган, и просто весело и с пользой провести время. На мероприятии побывала корреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.

Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина, 18:53, 04 февраля 2025, ПАИ
172
0
30 фото

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...