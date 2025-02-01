Псковская молодёжь приняла участие во всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 102.0»

Молодёжь Пскова приняла участие во всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 102.0». Игра была посвящена одному из ключевых событий Великой Отечественной войны – Сталинградской битве, которая стала переломным моментом в ходе военных действий. Ребята смогли погрузиться в историю, ещё больше узнать о высоте 102, известной как Мамаев курган, и просто весело и с пользой провести время. На мероприятии побывала корреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.