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Экономика

Роман Максименко станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко.

Роман Максименко. Фото: ПАИ

Стоит ли ожидать заметного снижения или роста цен на жильё в Псковской области в этом году? Можно ли сказать, что ипотека умерла? Много ли сегодня предложений на рынке жилья? Стоит ли сейчас продавать или покупать недвижимость? Является ли покупка жилья сейчас хорошей инвестицией? Пользуются ли спросом загородные дома?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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