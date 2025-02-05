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Центры подготовки волонтёров 80-летия Победы проводят работу в муниципалитетах Псковской области

Центры подготовки волонтёров 80-летия Победы ведут работу в муниципалитетах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

В Опочецком районе команды ребят из «Движения первых» приняли участие во всероссийской исторической игре «Р. И. С. К. Блокада Ленинграда», организованной волонтерским корпусом 80-летия Победы.

Здесь и далее: фото регионального комитета по молодёжной политике

В муниципальном штабе 80-летия Победы Палкинского района стартовал цикл акций «Читаем детям о войне». Библиотекарь познакомила детей с произведением Л. Ф. Воронковой «Девочка из города» и с рассказом Льва Кассиля «Барабасик». Также в Палкинском районе прошли патриотический час памяти «Незатухающая боль блокады» и медиачас «Святая память о Холокосте», выставка «Мужество и стойкость Ленинграда. Блокадный хлеб».

Для школьников Новоржевского района подготовлены интерактивные площадки о Второй мировой войне, выставка «Ах, война! Что ты сделала, подлая!», на которой были представлены документы и карта сожженных деревень Новоржевского района. Поисковый отряд Новоржевского муниципального округа «Пламя» представил интерактивную площадку «Память о той войне» с макетами оружия, предметами обихода солдат и многим другим.

В Плюсской районной центральной библиотеке юные гости штаба волонтерского корпуса 80-летия Победы совершили виртуальную экскурсию по музею-панораме «Сталинградская битва» и Мамаеву кургану. В Пушкинских Горах волонтеры корпуса 80-летия Победы провели исторический квест «За оборону Сталинграда». Активисты «Движения первых» и юнармейцы Пыталовского района участвовали в интеллектуальной игре Р. И. С. К. «Высота 102.0», посвящённой Сталинградской битве.

В других муниципалитетах региона в течение более чем двух недель также проводились уроки памяти, акции, спектакли, фотовыставки, интерактивные экскурсии, кинопоказы, тематические игры-викторины и другие памятные мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда.

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