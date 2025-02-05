Девять случаев гриппа выявили в Псковской области за неделю
Девять случаев гриппа выявили в Псковской области с 27 января по 2 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Также за неделю зафиксировали 3 668 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,7 %.
Отметим, чтобы избежать заражения, нужно в первую очередь соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, избегать контакта с больными людьми, стараться носить маску в общественных местах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>