Девять случаев гриппа выявили в Псковской области за неделю

13:47, 05 февраля 2025, ПАИ

Девять случаев гриппа выявили в Псковской области с 27 января по 2 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также за неделю зафиксировали 3 668 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,7 %.

Отметим, чтобы избежать заражения, нужно в первую очередь соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, избегать контакта с больными людьми, стараться носить маску в общественных местах.