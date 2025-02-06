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Общество

Возьми шефство над котёнком: псковский приют «Лесопилка» ищет кураторов для животных

Псковский приют «Лесопилка» ищет кураторов для животных – кошек и собак. Об этом сообщила руководитель приюта Вера Короткова в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Шестиклассники псковской школы вместе с животными из приюта. На первых фотографиях – та самая Липа
    Фото: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
  • Шестиклассники псковской школы вместе с животными из приюта. На первых фотографиях – та самая Липа
    Фото: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
  • Шестиклассники псковской школы вместе с животными из приюта. На первых фотографиях – та самая Липа
    Фото: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
  • Шестиклассники псковской школы вместе с животными из приюта. На первых фотографиях – та самая Липа
    Фото: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
  • Шестиклассники псковской школы вместе с животными из приюта. На первых фотографиях – та самая Липа
    Фото: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
  • Шестиклассники псковской школы вместе с животными из приюта. На первых фотографиях – та самая Липа
    Фото: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»

Над собакой Липой взял кураторство 6-й «Б» класс средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова. «Ребята приезжали уже несколько раз, и как только она их видит, сразу начинает лаять и рвётся к ним, зовёт», – отметила Вера Короткова.

В приюте школьников поблагодарили за доброту и отзывчивость, а также отметили, что в проект «Не можешь забрать домой – стань лучшим другом!» всё также требуются новые кураторы.

Сейчас в приюте содержится 18 кураторских животных и ещё четыре заявки находятся в стадии обработки. Две такие собаки под шефством уже были пристроены. Хотя порой, по словам руководителя приюта, кураторы тяжело переносят расставание с хвостатыми подопечными.

«Для того чтобы стать куратором, важно гореть желанием помогать животным. У нас, например, пока нет ни одной кураторской кошки в приюте, хотя они тоже нуждаются в опеке. И есть животные, которые уже старенькие, и по этой причине им скорее всего не удастся найти дом, поэтому таким кошкам и собакам особенно нужен человек, который будет приходить к ним и помогать», – подчеркнула Вера Короткова.

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