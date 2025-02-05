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Экономика

Выгодно ли вкладываться в покупку недвижимости в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, объяснили псковичам

Выгодно ли вкладываться в покупку недвижимости в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Роман Максименко. Фото: ПАИ

«Покупка недвижимости – это всегда хорошая инвестиция», – выразил мнение Роман Максименко. Он подчеркнул, что спустя время недвижимость капитализируется и растёт в цене, поэтому это один из лучших и безопасных способов инвестирования.

Чтобы понять, в какую недвижимость лучше инвестировать, нужно определить свои цели, советует эксперт. Например, если человек покупает жильё для его последующей сдачи, то он должен отталкиваться от целевой аудитории съёмщиков. «Одна целевая аудитория – это одинокий человек или пара, у которых ещё нет детей. При таком варианте подойдёт однушка. Вторая категория – это семейные пары с детьми, для которых уже целесообразно рассмотреть двушку», – объяснил гость студии.

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