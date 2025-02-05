Концерт «Звёздные войны. Интерстеллар» прошёл в Пскове

20:12, 05 февраля 2025, ПАИ

Концерт «Звёздные войны. Интерстеллар» прошёл в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова исполнил музыку из «Звёздных войн» и «Интерстеллара».