Концерт «Звёздные войны. Интерстеллар» прошёл в Пскове
Концерт «Звёздные войны. Интерстеллар» прошёл в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова исполнил музыку из «Звёздных войн» и «Интерстеллара».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 февраля 2025
Сотрудник Псковского музея-заповедника принял участие в научной конференции в Новгороде
04 февраля 2025
Говорит советский Гдов: опубликован уникальный радиорепортаж из освобождённого от фашистов города